В ВОЗ сообщили, что ожидают участия делегации США в сессии Исполкома организации

ЖЕНЕВА, 20 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает участия делегации США в сессии Исполкома ВОЗ 21 января. Об этом заявил в среду ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.

"ВОЗ ждет участия делегации новой администрации США в завтрашнем (21 января) заседании Исполнительного комитета", - отметил он, отвечая на вопрос ТАСС о позиции организации в связи с заявленными переходной командой избранного президента США Джозефа Байдена планами остановить процесс выхода из ВОЗ, а также сообщениями из Вашингтона об участии в четверг делегации страны в сессии Исполокома.

Как отмечается на сайте переходной команды Байдена, избранный президент США, который в среду вступит в должность главы государства, намерен в первый же день подписать ряд указов, в том числе об отмене решения о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ. В частности, в документе говорится, что "избранный президент Байден сегодня предпримет действия, чтобы остановить начатый предыдущей администрацией процесс выхода из ВОЗ - организации, которая имеет критическое значение для координирования международного ответа на пандемию коронавируса". В соответствии с новым курсом США намерены принять участие в заседании Исполкома ВОЗ, которое проходит в формате телеконференции с 18 по 26 января.

Президент США Дональд Трамп, покидающий в среду свой пост, 29 мая 2020 года заявил о намерении полностью прекратить отношения своей страны с ВОЗ, обвинив организацию в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. Соединенные Штаты проинформировали ООН о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.

Борьба с пандемией вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и подготовка к новым чрезвычайным ситуациям значатся среди ключевых тем в повестке дня открывшейся в понедельник 148-й сессии Исполкома ВОЗ. До 26 января входящие в Исполком представители 34 стран, включая Россию, уделят внимание также таким актуальным для человечества проблемам, как растущая устойчивость болезнетворных микробов к лекарствам, меры противодействия выпуску фальсифицированной медицинской продукции, ликвидация полиомиелита, программа в области иммунизации до 2030 года.