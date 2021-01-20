Глава ОБСЕ заявила, что у Украины нет шансов на вступление в ЕС без проведения реформ

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Украина как европейская страна вправе претендовать на членство в Европейском союзе, однако она не сможет его получить без проведения реформ. Об этом заявила председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью украинскому изданию "Европейская правда", опубликованном в среду.

"Любая европейская страна вправе претендовать на членство в ЕС, и это касается также Украины. Но это невозможно до тех пор, пока вы не будете соответствовать критериям членства. Именно поэтому сейчас ваши усилия должны быть сконцентрированы на реформах, ведь без реформ возможностей для вашего вступления нет", - уверена Линде.

При этом она заверила, что у Украины есть перспектива членства в ЕС. "Она закреплена в договоре ЕС - "конституции Евросоюза". Этот документ говорит, что все европейские страны, которые выполняют критерии, могут претендовать на членство. И это, конечно, распространяется и на Украину", - напомнила председатель ОБСЕ.

16 сентября 2014 года Верховная рада одобрила законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. С 1 ноября того же года Украина приступила к реализации основных положений соглашения, а с начала 2016 года в режиме временного применения также начали действовать положения в отношении зоны свободной торговли. Соглашение полностью вступило в силу 1 сентября 2017 года.

Сомнительность перспектив

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny, сказал, что "Украина должна получить от Европейского союза конкретный сигнал о возможности вступления страны в организацию", а "украинский народ может многое дать Европе". В ответ на это в октябре 2020 года глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Киев, заявляя такую позицию, не замечает сигналов ЕС об отсутствии перспектив членства для Украины. Политик напомнил о заявлениях главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая, комментируя перспективы евроинтеграции Украины, Грузии и Молдавии, сказала, что "вначале важно полностью имплементировать существующие соглашения". Политик также упомянул резонансное высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Украина не должна воспринимать Евросоюз как "банкомат", а также главы представительства ЕС на Украине Матти Маасикаса, заявившего, что "какого-то большого политического шага [в отношении Украины] в поле зрения нет".

Медведчук также выразил уверенность, что ЕС дал ответ на вопрос о перспективах членства Украины еще в 2016 году, когда большинство граждан Нидерландов на референдуме проголосовали даже против ассоциации Украины с ЕС. Тогда, по его словам, главы государств и правительств стран ЕС приняли документ, в котором гарантировали своим избирателям, что ассоциация с Украиной не связана с членством страны в организации, и только после этого Нидерланды подписали это соглашение.