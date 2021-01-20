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Премьер Армении выступил за углубление отношений с Россией

Никол Пашинян отметил, что сотрудничество между странами в сфере безопасности "находится на самом интенсивном и высоком уровне"

ЕРЕВАН, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил за углубление отношений с Россией. Об этом он заявил, выступая в среду в парламенте в ходе правительственного часа.

"Конечно, наше сотрудничество с РФ в сфере безопасности находится на самом интенсивном и высоком уровне. Углубление военно-политического союза с РФ является вопросом нашей повестки", - отметил он.

Ранее премьер-министр и другие высокопоставленные представители армянской власти неоднократно подчеркивали ключевую роль РФ в деле прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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