Стороны конфликта в Ливии договорились о референдуме по Конституции в 2021 году

ТАСС, 20 января. Участники межливийского политического диалога договорились в среду о проведении в 2021 году референдума по конституции. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на МИД Египта, где проходят переговоры.

"Египет приветствует соглашение, достигнутое ливийскими сторонами в Хургаде, и ценит усилия, которые привели к соглашению о проведении референдума по проекту конституции в преддверии выборов в Ливии, которые должны пройти 24 декабря", - цитирует агентство заявление внешнеполитического ведомства.

В Ливии параллельно действуют два кабмина - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет, пользующийся поддержкой парламента и Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. В апреле 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи, в ответ столичный кабмин мобилизовал все подконтрольные ему формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве. После этого при активной поддержке Анкары ему удалось вернуть контроль над рядом захваченных сторонниками Хафтара территорий.