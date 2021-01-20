Постпред РФ назвал позитивным сигналом готовность Блинкена содействовать продлению ДСНВ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал позитивным сигналом намерение кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена принять меры по возможному продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

"То, что [кандидат на пост госсекретаря США Энтони] Блинкен уже заявил о готовности заняться вплотную продлением договора о стратегических наступательных вооружениях - это позитивный сигнал, который, конечно, мы только приветствуем", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия-24" в среду.

По его словам, вполне возможно, что США вернутся к соглашениям, из которых вышли при экс-президенте Дональде Трампе. "Ну, конечно, есть [шанс, что США вернутся к соглашениям, которые были разорваны при Трампе], - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Вполне возможно, что США вернутся во Всемирную организацию здравоохранения, в ЮНЕСКО, в Совет ООН по правам человека и, что, скажем, для нашего постпредства здесь особенно важно и интересно, по-видимому, будут предприняты серьезные шаги по возвращению в иранскую ядерную сделку. По крайней мере, все заявления наших американских коллег, входящих в новую команду [президента США Джозефа] Байдена на это указывают", - добавил Ульянов.

Ранее Блинкен заявил, что администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления срока действия СНВ-3. Он пообещал заняться этим вопросом практически сразу же после того, как Байден займет пост президента, поскольку срок действия договора истекает в начале февраля. На просьбу дать заверения в том, что в ходе переговоров с Россией по контролю над вооружениями США не согласятся на какие-либо ограничения в отношении системы противоракетной обороны, Блинкен сказал, что ему трудно представить себе обстоятельства, при которых США пошли бы на это.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует проявление политической воли США на продление ДСНВ.