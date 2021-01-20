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Постпред РФ назвал позитивным сигналом готовность Блинкена содействовать продлению ДСНВ

Ранее кандидат на пост госсекретаря пообещал заняться этим вопросом практически сразу же после того, как Джозеф Байден займет пост президента США

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал позитивным сигналом намерение кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена принять меры по возможному продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

"То, что [кандидат на пост госсекретаря США Энтони] Блинкен уже заявил о готовности заняться вплотную продлением договора о стратегических наступательных вооружениях - это позитивный сигнал, который, конечно, мы только приветствуем", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия-24" в среду.

По его словам, вполне возможно, что США вернутся к соглашениям, из которых вышли при экс-президенте Дональде Трампе. "Ну, конечно, есть [шанс, что США вернутся к соглашениям, которые были разорваны при Трампе], - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Вполне возможно, что США вернутся во Всемирную организацию здравоохранения, в ЮНЕСКО, в Совет ООН по правам человека и, что, скажем, для нашего постпредства здесь особенно важно и интересно, по-видимому, будут предприняты серьезные шаги по возвращению в иранскую ядерную сделку. По крайней мере, все заявления наших американских коллег, входящих в новую команду [президента США Джозефа] Байдена на это указывают", - добавил Ульянов.

Ранее Блинкен заявил, что администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления срока действия СНВ-3. Он пообещал заняться этим вопросом практически сразу же после того, как Байден займет пост президента, поскольку срок действия договора истекает в начале февраля. На просьбу дать заверения в том, что в ходе переговоров с Россией по контролю над вооружениями США не согласятся на какие-либо ограничения в отношении системы противоракетной обороны, Блинкен сказал, что ему трудно представить себе обстоятельства, при которых США пошли бы на это.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует проявление политической воли США на продление ДСНВ.

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