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Инаугурация Байдена

Королева Великобритании направила частное послание Джозефу Байдену

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Соединенное Королевство может стать первым или вторым государством, которое посетит демократ после вступления в должность президента

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II направила частное послание Джозефу Байдену, который в среду вступил в должность президента Соединенных Штатов. Об этом говорится в распространенном сообщении Букингемского дворца.

"Ее Величество направила частное послание президенту Байдену перед церемонией инаугурации", - заявили в официальной резиденции главы Соединенного Королевства, не приведя каких-либо дополнительных деталей.

Байден - 14-й президент США за почти 69 лет правления Елизаветы II. При этом аудиенции Ее Величества удостаивались 12 из них. Помимо Байдена, монарх не встречалась всего с одним главой Белого дома - с Линдоном Джонсоном (1961-1963). Предшественник же Байдена, Дональд Трамп, был удостоен такой чести дважды - в 2018 и 2019 годах, причем во втором случае визит носил статус государственного, что подразумевало целый ряд мероприятий с участием королевы. Так, Елизавета II дала в честь Трампа и его супруги Меланьи торжественный банкет в Букингемском дворце.

Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщила, что Соединенное Королевство может стать первым или вторым государством, которое посетит Байден после вступления в должность президента Соединенных Штатов. По ее сведениям, визит Байдена в королевство, скорее всего, будет приурочен к саммиту G7, намеченному на июнь этого года.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)СШАВеликобританияБайден, Джозеф (Джо)Инаугурация Байдена
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