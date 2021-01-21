Двум американцам предъявили обвинения в нападении на полицейских в Вашингтоне

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Власти США предъявили обвинения двум американцам в нападении на сотрудников полиции во время беспорядков в начале января в центре Вашингтона.

Как следует из распространенного в среду заявления Минюста США, житель штата Коннектикут Патрик Эдвард Маккой 6 января, в частности, напал на сотрудника полиции Капитолия. Маккой также находился в закрытых для общественности помещениях здания Конгресса США.

Обвинения в нападении на нескольких правоохранителей, информировала телекомпания CNN, предъявлены также жителю штата Пенсильвания Бартону Шайвли. Он ранее служил в Корпусе морской пехоты США. Шайвли сам связался с полицией и признался, что участвовал в беспорядках.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Толпа двинулась к зданию Конгресса после того, как Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинге у Белого дома.

В ходе беспорядков внутри Капитолия полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия. Правоохранительные органы задержали уже более 100 участников штурма здания Конгресса США.

Байден 20 января вступил в должность президента США.