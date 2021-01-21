Мадуро призвал Байдена пересмотреть отношения Венесуэлы и США

БОГОТА, 21 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал своего американского коллегу Джо Байдена, который стал новым главой США, пересмотреть отношения между Вашингтоном и Каракасом. Соответствующее заявление он сделал в среду во время выступления в Каракасе.

"Я призываю новое правительство Соединенных Штатов <...> перевернуть страницу [двусторонних отношений], наполненную таким количеством лжи, манипуляций и ненависти. Я призываю к глубокому и тщательному исправлению ситуации", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.