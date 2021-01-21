Правительство Украины уволило замминистра из-за вождения автомобиля в нетрезвом виде

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Виталий Немилостивый потерял свою должность после того, как СМИ обнародовали видео, на котором полиция задерживает его за вождение в нетрезвом виде. О таком решении кабмина в четверг сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно уволили заместителя министра", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

В то же время депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Гончаренко предположил, что увольнение Немилостивого стало возможным только благодаря огласке ситуации. "Сомневаюсь, что были бы хоть какие-то последствия, если бы видео не попало в сеть", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее в социальных сетях и украинских СМИ появилось видео, на котором показано, как автомобиль Немилостивого остановили полицейские. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что он был пьян. Немилостивый заявил полицейским, что он замминистра, и попытался уйти, однако в результате его задержали силой.