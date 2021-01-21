Медведчук попросил главу СБУ посодействовать в освобождении граждан Украины в Донбассе

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук обратился к главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову с просьбой оказать содействие в освобождении украинских граждан, находящихся на территории Донецкой и Луганской народных республик. (ДНР и ЛНР). Об этом в четверг сообщила пресс-служба партии.

"Народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обратился к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову. Медведчук сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины домой, к их семьям, на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Считаю, что освобождение лиц, содержащихся на неподконтрольных Украине территориях, является одной из важнейших задач украинской власти, залогом выполнения минских договоренностей и установления мира в Украине", - отметил парламентарий.

Политик проинформировал, что к нему, как народному депутату Украины, обратились с официальным письмом полномочные представители ДНР и ЛНР Наталья Никонорова и Владислав Дейнего. Представители ДНР и ЛНР, "руководствуясь соображениями гуманизма и милосердия, а также тем обстоятельством, что Виктор Медведчук в рамках работы гуманитарной подгруппы всегда проявлял себя как добросовестный и принципиальный переговорщик, приняли решение передать через него на подконтрольную Украине территорию граждан, находящихся в местах лишения свободы", говорится в сообщении ОПЗЖ. В письме Медведчуку предлагается вывезти на подконтрольную Киеву территорию через КПВВ "Майорск" граждан Украины Светлану Довгаль, Наталью Стаценко, Екатерину Котенко и Наталью Савченко, отмечает пресс-служба партии. Осуществить это можно начиная с 20 января 2021 года.

Посредничество Медведчука

В субботу, 16 января, было опубликовано совместное заявление Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о том, что они в одностороннем порядке передадут Киеву группу удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука. В среду уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Киев ожидает передачи от ДНР и ЛНР в одностороннем порядке девяти удерживаемых лиц в среду вечером либо в четверг утром. Денисова также сказала, что вопрос взаимного обмена удерживаемыми лицами обсуждается в рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, однако прогресса в переговорном процессе нет.

Позднее в тот же день украинский МИД назвал решение ДНР и ЛНР передать не Украине, а Виктору Медведчуку группу удерживаемых там украинских граждан "ударом по нормандскому формату" (Германия, Россия, Украина, Франция).

Обмен пленными по формуле "всех на всех" - одна из договоренностей парижского саммита в нормандском формате, состоявшегося в декабре 2019 года. Уже 29 декабря 2019 года прошел первый за два года большой обмен удерживаемыми лицами: республики Донбасса передали 76 человек, Киев вернул 124. 16 апреля 2020 года состоялся еще один обмен, в ходе которого Киев передал 14 человек и получил 20. Однако задача обменять "всех на всех", которая прописана в минских соглашениях, по-прежнему остается нерешенной. Кроме того, украинская сторона не выполняет договоренность о "юридическом очищении" всех освобожденных: на Украине лица, переданные Киевом республикам Донбасса, по-прежнему остаются в статусе разыскиваемых.