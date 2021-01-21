Минздрав Ирака подтвердил данные о 32 жертвах в результате теракта в Багдаде

ТАСС, 21 января. Министерство здравоохранения Ирака подтвердило данные о 32 погибших и 110 пострадавших в результате теракта, совершенного в четверг в центре Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Ранее канал сообщал о 35 жертвах и 100 пострадавших.

В четверг в районе площади Ат-Таяран, где располагается рынок, прогремели два последовавших друг за другом взрыва. По словам представителя армии Ирака, "террористическая атака была совершена двумя террористами-смертниками, которые подорвали себя в тот момент, когда их преследовали сотрудники служб безопасности".

Утверждается, что террористы являлись сторонниками группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Не исключается, что у них были сообщники.

Иракские силовики из соображений безопасности перекрыли все дороги, ведущие к "зеленой зоне" иракской столицы - району в центре Багдада, в котором находятся посольства многих иностранных государств и центральные офисы государственных учреждений.

Президент страны Бархам Салех в своем Twitter осудил атаку, пообещав, что власти Ирака не позволят террористам дестабилизировать ситуацию в республике. Также с осуждением произошедшего выступили Лига арабских государств, миссия ООН в Багдаде, международная антитеррористическая коалиция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Палестина, Иран, Египет, Турция, Катар и другие страны региона.