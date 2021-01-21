Оппозиция возложила на власть Украины ответственность за смертность в стране от COVID-19

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) возложила ответственность за смертность в стране от коронавируса на действующую власть, которая отказалась использовать вакцину "Спутник V".

"Каждая новая смерть, каждое осложнение от коронавируса - на совести [президента Владимира] Зеленского, [премьер-министра Дениса] Шмыгаля, [министра здравоохранения Максима] Степанова и их подельников. И граждане Украины должны об этом знать и помнить. Отказываясь дать разрешение на использование вакцины "Спутник V" на Украине и, по сути, открыто саботируя вакцинацию населения от COVID-19, украинская власть руководствуется только одним политической целесообразностью, интересами своих заокеанских хозяев", - отмечается в заявлении, опубликованном в четверг на сайте партии.

Как подчеркивает оппозиция, люди умирают от коронавируса каждый день, но этих смертей можно было бы избежать, если бы власть пошла на приобретение "единственной реально доступной ей вакцины - российской "Спутник V" - или начала бы ее производство на Украине". В заявлении отмечается, что на 18 января предзаказали готовые партии "Спутника V" или же приняли решение производить эту вакцину у себя 17 стран: Алжир, Аргентина, Белоруссия, Боливия, Бразилия, Китай, Египет, Индия, Казахстан, Мексика, Непал, Палестина, Парагвай, Южная Корея, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, на подходе Германия и ЕС. Канцлер Германии Ангела Меркель предложила поддержку немецкого регулятора в профильном европейском агентстве для одобрения вакцины "Спутник V" в Европе. "Это означает, что российская вакцина будет широко использоваться для вакцинации граждан ЕС", - подчеркивается в заявлении.

"Заявления Шмыгаля, Степанова, [главного санитарного врача страны Виктора] Ляшко и подобных им деятелей о том, что российскую вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний, это откровенная и циничная ложь. Причем ложь, опровергнутая самим Степановым, до которого наконец дошло, что ни одна из существующих вакцин не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме", - отметили в партии.

При этом Украина заключила контракт на поставку китайской вакцины Sinovac, которая даже еще не зарегистрирована и фактически пока не существует. Эта вакцина, напомнила ОПЗЖ, не прошла третью фазу клинических испытаний, не зарегистрирована в "странах с жесткой регуляторной политикой". "Поэтому заключенный контракт полностью изобличает лживость и двойные стандарты украинской власти. Кроме того, китайская вакцина еще и дорогая - настолько, что из-за ее цены от резервирования отказались арабские страны члены ОПЕК", - отмечается в заявлении.

Рост смертности

ОПЗЖ считает, что "итогом лжи и манипуляций власти стал чудовищный рост смертности в стране". Оппозиция сослалась на последние данные Госстата за ноябрь 2020 года, когда в стране умерли 63 438 человек, тогда как годом ранее в том же месяце скончались 46 986 украинцев. По информации партии, "уровень избыточной смертности приблизился к тому, который был 102 года назад в Европе в разгар эпидемии "испанки".

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, общее число инфицированных за время пандемии на Украине достигло 1 177 621 человек, 914 730 - выздоровели, 21 499 - скончались от осложнений.

В конце прошлого года власти страны сообщили о заключении договора на поставку более 1,9 млн доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech, первые 700 тыс. доз страна рассчитывает получить в феврале. Украина также ожидает поставки вакцины по программе COVAX. На первом этапе Киев получит 1,2 млн доз препарата, а всего, по данным Минздрава, Украине выделят 8 млн доз, однако руководство страны ведет переговоры об увеличении их количества до 16 млн.