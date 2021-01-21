CNBC: Байден намерен оставить Кристофера Рея на посту главы ФБР

ТАСС, 21 января. Новый президент США Джозеф Байден намерен оставить Кристофера Рея на посту главы Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом в четверг сообщил телеканал СNBC со ссылкой на источник в Белом доме.

В среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время первого пресс-брифинга новой администрации Байдена отказалась отвечать на вопрос о директоре ФБР, отметив, что еще не обсуждала это с Байденом.

Бывший президент США Дональд Трамп назначил Рея на эту должность в 2017 году на 10 лет, указывает телеканал.

В начале декабря прошлого года газета The New York Times информировала, что Байден не планирует менять директора ФБР. Издание поясняло, что при передаче дел от одной администрации США следующей кадровые перестановки, как правило, не затрагивают директора ФБР. В обратном случае требуется подробное обоснование столь экстраординарной меры.