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Посол Казахстана в России вручил Лаврову орден "Барыс"

Награждение главы МИД РФ "является признанием его весомого вклада в развитие многогранного сотрудничества и стратегического партнерства" между странами, говорится в сообщении посольства Казахстана в России

НУР-СУЛТАН, 21 января. /ТАСС/. Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев вручил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову государственную награду республики - орден "Барыс" ("Барс") І степени. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте посольства Казахстана в России по итогам традиционной ежегодной встречи в МИД РФ чрезвычайных и полномочных послов стран СНГ.

"В ходе встречи по поручению руководства Республики Казахстан чрезвычайный и полномочный посол Ермек Кошербаев вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову государственную награду орден "Барыс" І степени. Награждение Сергея Лаврова является признанием его весомого вклада в развитие многогранного сотрудничества и стратегического партнерства между Казахстаном и Россией", - отмечается в сообщении.

Указ о награждении Лаврова президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 21 марта 2020 года.

Награждение орденом "Барыс" производится за особые заслуги в деле укрепления государственности и суверенитета Казахстана; в обеспечении мира, консолидации общества и единства народа Казахстана; в государственной, производственной, научной, социально-культурной и общественной деятельности; в укреплении сотрудничества между народами, сближении и взаимообогащении национальных культур, дружественных отношений между государствами. Орден имеет три степени. Орден "Барыс" I степени состоит из звезды и знака на плечевой ленте.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКазахстанРоссия
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