Украина пригласила США на саммит по Крыму летом

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Украина ожидает, что США примут участие на самом высшем из возможных уровней в саммите по Крыму летом. Об этом заявил в четверг украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко, выступая в ходе видеоконференции Национальной коалиции поддержки евразийского еврейства.

"Мы ожидаем прямого и активного участия США в качестве одного из ключевых организаторов конференции по Крыму. Мы планируем проведение специального саммита по Крыму на Украине летом, - сказал он. - Мы пригласили США участвовать на самом высшем из возможных уровней".