{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Украина пригласила США на саммит по Крыму летом

Украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко отметил, что США пригласили участвовать "на самом высшем из возможных уровней"

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Украина ожидает, что США примут участие на самом высшем из возможных уровней в саммите по Крыму летом. Об этом заявил в четверг украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко, выступая в ходе видеоконференции Национальной коалиции поддержки евразийского еврейства.

"Мы ожидаем прямого и активного участия США в качестве одного из ключевых организаторов конференции по Крыму. Мы планируем проведение специального саммита по Крыму на Украине летом, - сказал он. - Мы пригласили США участвовать на самом высшем из возможных уровней".

Теги
УкраинаСШАКрым
WP: администрация Байдена хочет продлить ДСНВ на пять лет
Американский чиновник высокого ранга заявил изданию, что договор "имеет еще больший смысл, когда отношения с Россией являются конфронтационными"
Читать полностью