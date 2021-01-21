Минский горсуд оставил под стражей Марию Колесникову

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы защиты члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой на продление срока содержания под стражей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба КС.

"21 января защита Марии Колесниковой в Минском городском суде обжаловала продление срока содержания в СИЗО. Ничего невероятного не случилось: аргументы адвоката остались без удовлетворения. Мария остается в СИЗО до 8 марта", - отметили в пресс-службе совета.

Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора ее заключили под стражу. 16 сентября ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии.