Евросоюз решительно осудил теракт в Багдаде

БРЮССЕЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Евросоюз решительно осудил теракт на площади Ат-Таяран в Багдаде, в результате которого погибли 32 человека и более 110 получили ранения. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Европейский союз решительно осуждает бессмысленное и варварское нападение, которое сегодня утром (21 января) потрясло центр Багдада, унесло множество жизней и ранило многих иракцев", - указывается в нем.

В документе отмечается, что ЕС "выражает свои соболезнования семьям погибших и вновь заявляет о своей полной поддержке иракских властей в борьбе с экстремизмом и терроризмом". "Евросоюз будет и впредь твердо стоять на стороне Ирака и его народа в поддержке безопасности и стабильности страны", - заключили в ЕС.

Как информировал ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на иракские источники, в Багдаде в районе площади Ат-Таяран, где располагается рынок, прогремели два последовавших друг за другом взрыва. По словам представителя армии Ирака, "террористическая атака была совершена двумя террористами-смертниками, которые подорвали себя в тот момент, когда их преследовали сотрудники служб безопасности". Утверждается, что террористы являлись сторонниками группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Не исключается, что у них были сообщники.

Президент страны Бархам Салех осудил атаку, пообещав, что власти Ирака не позволят террористам дестабилизировать ситуацию в республике.