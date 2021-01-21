В Белом доме подтвердили, что Байден оставит директора ФБР в должности

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в среду, что президент США Джозеф Байден уверен в работе нынешнего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рея и намерен оставить его в должности. Соответствующую запись Псаки разместила в Twitter.

"Вчера [на первой пресс-конференции в Белом доме] я вызвала непреднамеренное волнение, поэтому хочу очень четко заявить, что президент Байден намерен оставить директора ФБР Рея в должности и уверен в работе, которую тот проводит", - говорится в сообщении.

В среду пресс-секретарь Белого дома отказалась отвечать на вопрос о директоре ФБР, отметив, что еще не обсуждала это с Байденом.

Бывший президент США Дональд Трамп назначил Рея на эту должность в 2017 году на 10 лет. В начале декабря прошлого года газета The New York Times информировала, что Байден не планирует менять директора ФБР. Издание поясняло, что при передаче дел от одной администрации США следующей кадровые перестановки, как правило, не затрагивают главу этой контрразведывательной структуры. В обратном случае требуется подробное обоснование столь экстраординарной меры.