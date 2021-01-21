Байден сделал перестановки в Овальном кабинете

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден по традиции изменил обстановку в Овальном кабинете Белого дома и среди прочего даже поставил лунный камень на одну из полок. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post.

Новый глава государства, в частности, убрал портрет седьмого президента Эндрю Джексона, который висел слева от рабочего стола американского лидера. Его заменил портрет одного из отцов-основателей Соединенных Штатов Бенджамина Франклина работы известного французского художника Жозефа Дюплесси. Как и многие другие предметы искусства, изображение было предоставлено Белому дому во временное пользование Национальной художественной галереей США. В 2017 году 45-президента Дональда Трампа подвергли критике за то, что он фотографировался с ветеранами из числа индейского народа навахо под портретом Джексона, который подписал закон, направленный на этнические чистки и насильственное переселение американского коренного населения.

На расположенную справа от портрета Франклина полку Байден поставил лунный камень. По мнению The Washington Post, таким жестом он хотел подчеркнуть свой интерес к науке. По данным газеты Houston Chronicle, речь идет о небольшом куске пористого базальта, который экипаж американского космического корабля Apollo-11 вручил 42-му президенту США Биллу Клинтону.

Байден также поставил бюст американского правозащитника, борца за права мигрантов Сесара Чавеса на комод за своим рабочим столом. Стоит отметить, что в среду новый американский лидер распорядился смягчить миграционное законодательство, которое ужесточил его предшественник на этом посту. Демократ вернул в Овальный кабинет и картину "Авеню под дождем", которая висела там при администрациях Клинтона и 44-го президента Барака Обамы. Однако Трамп решил убрать эту написанную масляными красками в 1917 году картину.

У камина Байден поставил бюсты лидеров движения за гражданские права чернокожих в США Розы Паркс и Мартина Лютера Кинга, а также Роберта Кеннеди, американского политического деятеля и брата 35-го президента Джона Кеннеди. На стенах Овального кабинета теперь висят портреты 1-го, 3-го, 16-го и 32-го президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Франклина Делано Рузвельта, а также одного из отцов-основателей США, первого министра финансов страны Александра Гамильтона. При этом новый глава государства убрал бюст британского премьер-министра Уинстона Черчилля, а также флаги родов войск США.