Профильный комитет Сената поддержал назначение Ллойда Остина шефом Пентагона

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил в четверг в ходе голосования поддержал утверждение кандидатуры отставного генерала Ллойда Остина на пост шефа Пентагона. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте комитета.

Теперь по вопросу назначения Остина должен будет проголосовать Сенат полного состава.

Остин в 2012-2013 годах занимал должность заместителя начальника штаба Сухопутных войск США. С марта 2013 по март 2016 года возглавлял Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток, Южная и Центральная Азия, часть Северной Африки.

На действительной военной службе Остин находился почти 41 год. Имеет боевые награды. Стал шестым в истории США афроамериканцем, получившим четыре генеральские звезды.