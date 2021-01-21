Time разместил обложку с зарисовкой первого рабочего дня Байдена

На обложке Овальный кабинет завален кипами бумаг, на столе лежит еда из ресторана быстрого питания, на полу следы от обуви и знаменитая красная бейсболка 45-го президента США Дональда Трампа. На одной из штор красной краской написана буква "Т". Сам Байден стоит у окна и задумчиво смотрит на полыхающее зарево. На правой стороне обложки размещена подпись "День первый".

Байден уже в среду через несколько часов после инаугурации подписал ряд указов, отменяющих ряд резонансных решений, которые были приняты его предшественником Трампом. В частности, США возвращаются во Всемирную организацию здравоохранения, к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, прекращается режим чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе и федеральное финансирование строительства ограждений на границе с Мексикой. Среди других мер - отмена проекта по прокладке нефтепровода Keystone XL между США и Канадой, снятие запрета на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран.