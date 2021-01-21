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Кандидат на пост главы Минфина США заявила о приверженности санкциям против России

Ранее Джанет Йеллен заявила, что намерена осуществить обстоятельный анализ деятельности финансового ведомства в сфере введения ограничений против других стран

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен заявила о строгой приверженности санкциям против России по Украине и Крыму.

"Я привержена строгому выполнению санкций за российские действия <...> в Восточной Украине и в Крыму, а также по другим угрозам национальной безопасности США", - приводит в четверг письменные ответы Йеллен на вопросы финансового комитета Сената Конгресса корреспондент агентства Bloomberg Салеха Мохсин в Twitter.

Йеллен заявила 19 января на слушаниях в Сенате по утверждению своей кандидатуры, что намерена осуществить обстоятельный анализ деятельности финансового ведомства в сфере введения санкций против других стран. "Я попрошу своего заместителя Уолли Адейемо провести всесторонний обзор американской санкционной политики с тем, чтобы они (введенные рестрикции - прим. ТАСС) использовались в стратегических целях и соответствующим образом", - отметила тогда она.

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