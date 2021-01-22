Суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство стрелковой ассоциации о прекращении дела против нее

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Судья в Нью-Йорке отклонил ходатайство Национальной стрелковой ассоциации (NRА) США о прекращении или переносе в другой суд рассмотрения иска с требованием о ее расформировании. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

Соответствующее решение принял судья Верховного суда штата Нью-Йорк Джоел Коэн. Таким образом рассмотрение иска в отношении NRА, которая имеет большое влияние во внутренней политике страны, будет продолжено в суде в нью-йоркском районе Манхэттен.

Ранее NRА обратилась в этот суд с требованием отклонить иск, поданный в августе прошлого года генпрокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс, или перенести его рассмотрение в суд столицы штата - город Олбани. По мнению ассоциации, иск с требованием о ее расформировании был подан неподобающим образом, так как NRА, формально базирующаяся в штате Вирджиния, зарегистрирована в качестве неправительственной организации в Олбани, и по большей части ведет дела именно там. Таким образом, считают в ассоциации, иск должен рассматриваться в Олбани, а не в Нью-Йорке.

Ассоциация объединяет тех, кто выступает в защиту права жителей США на владение оружием. NRА активно участвует в лоббистской деятельности. Она традиционно сохраняет тесные связи с Республиканской партией и выступала в поддержку экс-президента США Дональда Трампа.

Процедура банкротства

В минувшую пятницу NRА формально начала процедуру банкротства, в результате которой планирует перебазироваться в штат Техас. Согласно заявлению ассоциации, она намерена свернуть деятельность в штате Нью-Йорк из-за "коррумпированной политической и нормативной среды". NRА обратилась в суд в Далласе (штат Техас), который рассматривает дела, касающиеся банкротства. Она начала процедуру реструктуризации, по итогам которой станет техасской неправительственной организацией.

Генпрокурор Нью-Йорка, являющаяся сторонницей партии демократов, заявила, что ее аппарат "не позволит NRА воспользоваться этой или другой тактикой, чтобы уклониться от ответственности". В августе 2020 года она подала судебный иск с требованием расформировать NRА. Джеймс утверждает, что были выявлены многочисленные случаи нецелевого расходования средств руководством ассоциации. По версии генпрокурора, руководство NRА тратило миллионы долларов на личные нужды из средств организации. Ассоциация также якобы допускала другие нарушения, в том числе предоставляла властям недостоверную финансовую отчетность.

Трамп ранее, еще занимая пост президента, заявил журналистам, что NRА следовало бы перенести свои операции в штат Техас. В нем традиционно пользуются поддержкой республиканцы, а люди активно выступают в защиту права на владение оружием.