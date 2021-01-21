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Байден подписал 10 указов, направленных на борьбу с пандемией

Среди подписанных документов - указ о задействовании закона военного времени для быстрого производства товаров, необходимых для борьбы с пандемией

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден подписал в четверг десять исполнительных указов, предполагающих различные меры борьбы с пандемией. Трансляция велась на сайте Белого дома.

Среди подписанных документов - указ о задействовании закона военного времени для быстрого производства товаров, необходимых для борьбы с пандемией, в том числе быстрого производства и распространения вакцины.

Демократ в конце декабря 2020 года заявил, что администрация бывшего в тот момент американским лидером Дональда Трампа распространяет вакцину от нового коронавируса в стране значительно медленнее, чем планировалось ранее. Как подчеркивал Байден, если план будут и далее выполнять так же медленно, то на вакцинацию населения США "потребуются годы".

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