Член команды переговорщиков по Brexit стал главой британской миссии в ЕС

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Дипломат Линдси Кройсдейл-Эпплби, участвовавший в переговорах с Брюсселем по теме Brexit, назначен главой британской дипломатической миссии в Евросоюзе. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг МИД Великобритании.

"Мы открываем новую главу в наших отношениях с Евросоюзом, и я рад назначить Линдси [Кройсдейла-Эпплби] главой миссии Соединенного Королевства [в ЕС]. Его знания и опыт будут жизненно важны в ходе продолжающегося дружеского сотрудничества Великобритании с ЕС", - заявил глава ведомства Доминик Рааб.

Кройсдейл-Эпплби посвятил дипломатической работе 25 лет. С 2012 по 2015 год он занимал пост посла Великобритании в Колумбии, с 2017 года занимался вопросами, связанными с выходом королевства из состава ЕС, а в течение 2020 года был заместителем главного переговорщика Великобритании по Brexit Дэвида Фроста. Он сменит Тимоти Барроу, который занимал должность британского постпреда при ЕС в 2017-2020 годах. После осуществления Brexit Барроу формально стал послом Соединенного Королевства в ЕС, занимая эту должность до 21 января 2021 года. Теперь пост дипломатического представителя Великобритании в ЕС вновь переименован, Кройсдейл-Эпплби будет числиться лишь главой британской миссии в Евросоюзе, а это более низкий дипломатический ранг по сравнению с должностью посла.

В четверг вещательная корпорация Би-би-си сообщила о дипломатическом конфликте между Великобританией и ЕС, вызванном тем, что Лондон отказывается предоставлять послу ЕС в королевстве Жоао Вале де Алмейде те же привилегии, что и главам иностранных дипмиссий. Как отмечает Би-би-си, Соединенное Королевство не хочет создавать прецедент, наделяя представителя международного объединения теми же правами, что и руководителей дипмиссий иностранных государств.