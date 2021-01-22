Конгресс США разрешил Ллойду Остину занять пост шефа Пентагона

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг вслед за Палатой представителей одобрил законопроект, позволяющий утвердить отставного американского генерала Ллойда Остина в порядке исключения на посту шефа Пентагона. Голосование транслировалось на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Кандидатура Остина была выдвинута на пост министра обороны нынешним президентом США Джозефом Байденом в прошлом месяце. Утверждение кандидатуры Остина требует от обеих палат Конгресса принять отдельный законопроект. Дело в том, что во главе Пентагона, согласно американскому законодательству, не могут находиться лица, уволившиеся с действительной военной службы менее семи лет назад. То есть этот запрет распространяется и на Остина, который покинул службу весной 2016 года.

До этого в истории США Конгресс лишь дважды делал такое исключение: для Джорджа Маршалла в 1950 году и Джеймса Мэттиса в 2017 году. Как ожидается, в пятницу Сенат должен будет утвердить кандидатуру Остина.

Между тем ряд американских законодателей, включая некоторых ключевых фигур из числа демократов, то есть однопартийцев Байдена, ранее высказывались против назначения еще одного отставного генерала министром обороны. Однако к дню голосования многие из них пересмотрели свои решения.

На действительной военной службе Остин находился почти 41 год. Он стал шестым в истории США афроамериканцем, получившим четыре генеральские звезды. Объявляя о намерении назначить Остина на пост руководителя военного ведомства США, Байден уточнил в авторской статье, которая была опубликована 8 декабря в журнале The Atlantic, что помнит отставного генерала в первую очередь по событиям в Ираке в 2010-2011 годах. Байден в то время являлся вице-президентом США.