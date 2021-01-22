NYT: администрация Байдена намерена поддерживать присутствие СМИ США в России

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Администрация нового президента США Джозефа Байдена намерена способствовать работе в России американских СМИ. Об этом говорится в материале, опубликованном 21 января в газете The New York Times.

Издание констатирует, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" ранее в России включили в реестр СМИ, являющихся иноагентами. В статье приводится комментарий Госдепартамента США, полученный журналистами газеты после состоявшейся в среду инаугурации Байдена. "Три сотрудника "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" были названы иноагентами, им грозит тюремное заключение", - отметили в ведомстве. В нем подчеркнули, что данным лицам и "ряду других связанных с "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" СМИ грозят большие штрафы". "Это недопустимо, и мы продолжим поддерживать присутствие СМИ США и других независимых средств массовой информации в России", - заявили в Госдепартаменте США.

В материале приводится мнение главного редактора "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Дейзи Синделар. "Вполне очевидно, что власти России недвусмысленно добиваются нашего ухода из РФ", - утверждает она. Сотрудники указанного СМИ допустили возможность "прекращения официального присутствия" в России, если ситуация не изменится, говорится в публикации.

Как полагает бывший руководитель "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай, "российской стороне следует беспокоиться относительно последствий для работы RT и Sputnik в США, если они продолжат действовать на этом направлении". Согласно оценке издания, администрация Байдена "могла бы принять меры" в отношении указанных СМИ.

В материале приводятся слова российского сенатор Андрея Климова. Он отметил, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" "не имеет никакого отношения к журналистике" и следует "прямым приказам Госдепартамента". "Их задача изменить государственный строй в России", - добавил он.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отметил, что закон о регулировании деятельности иностранных агентов направлен на то, чтобы нельзя было вмешиваться во внутреннюю политику РФ на зарубежные деньги. Он не исключил, что в случае необходимости к закону будут даваться дополнительные разъяснения.