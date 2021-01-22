Военнослужащий Индии погиб при обстреле на линии контроля в Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 января. /ТАСС/. Военнослужащий ВС Индии погиб в результате обстрела с пакистанской стороны линии контроля в Кашмире. Об этом в пятницу сообщает газета Daily Pioneer со ссылкой на представителя индийского министерства обороны.

По его словам, пакистанская армия "подвергла ничем не спровоцированному обстрелу индийских солдат в округе Пунч в союзной территории Джамму и Кашмир". "В результате обстрела был смертельно ранен один военнослужащий ВС Индии", - отметил он. Индийские войска открыли ответный огонь по пакистанским позициям.

Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В данный момент в регионе нет государственной границы, его территорию разделяет линия контроля.

Отношения Индии и Пакистана обострились, когда 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии. В знак протеста против упразднения штата Джамму и Кашмир Пакистан понизил дипломатические отношения с Индией и выслал ее посла.