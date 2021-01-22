Суд отклонил ходатайство защиты бывшего президента Армении Кочаряна об отводе генпрокурора

ЕРЕВАН, 22 января. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана принял в пятницу решение отклонить ходатайство защиты бывшего президента Роберта Кочаряна об отводе генерального прокурора Артура Давтяна и двух других прокуроров, которые представляют сторону обвинения в деле о свержении конституционного строя в 2008 году. Заседание инстанции транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Суд постановил отклонить ходатайство защиты об отводе генерального прокурора Артура Давтяна, прокуроров Геворга Багдасаряна и Петроса Петросяна. Решение окончательное и обжалованию не подлежит", - сообщила судья Анна Данибекян.

Защита Кочаряна настаивает на том, что Давтян тесно связан с премьер-министром Николом Пашиняном, который является заинтересованным лицом в уголовном деле, и не может сохранять объективность.

Процесс по делу о свержении в марте 2008 года конституционного строя начался 12 сентября 2019 года в ереванском суде общей юрисдикции. По этому делу, помимо возглавлявшего Армению в 1998-2008 годах Кочаряна, проходят Юрий Хачатуров, на тот момент заместитель главы Минобороны (с 2017 по 2018 год - генсек ОДКБ), а также экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян.