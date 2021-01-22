В Минский горсуд направлено уголовное дело в отношении врача и журналистки портала tut.by

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура завершила расследование и направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело о подстрекательстве к разглашению врачебной тайны и ее разглашении, по которому проходят врач Больницы скорой медпомощи Артем Сорокин и журналистка портала tut.by Екатерина Борисевич. Об этом сообщила в пятницу генпрокуратура республики.

"Обвиняемые - редактор отдела ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Екатерина Борисевич и врач анестезиолог-реаниматолог УЗ "ГК БСМП" Минска Артем Сорокин", - отмечается в сообщении управления информации и редакционной деятельности ведомства.

По данным следствия, Борисевич в период с 12 по 13 ноября 2020 года в нарушение порядка получения, предоставления и распространения информации, составляющей врачебную тайну, склонила Сорокина к предоставлению устной информации о пациенте больницы Романе Бондаренко, проходившем лечение и скончавшемся в указанном учреждении 12 ноября 2020 года, а также к передаче через мессенджер Telegram фотокопий медицинской документации Бондаренко. При этом Борисевич, уточнили в прокуратуре, "получив изначально отказ от других медработников сообщить интересующие ее сведения, сознавала, что запрашиваемая информация в соответствии со ст. 46 Закона Республики Беларусь "О здравоохранении" составляла врачебную тайну, а она не являлась лицом, имеющим право на ее получение и распространение".

В свою очередь, Сорокин, поддавшись уговорам, "умышленно незаконно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар и состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера", заявили в ведомстве. Там напомнили, что полученная от Сорокина информация и электронные фотографии документов были использованы в материале, который был опубликован на портале 13 ноября.

"Распространение информации, в том числе ложной, неограниченному кругу лиц и ее противопоставление официальным комментариям госорганов вызвали общественный резонанс и создали атмосферу недоверия к компетентным службам", - заявили в прокуратуре. "Это негативно повлияло на состояние правопорядка и повлекло за собой тяжкие последствия - привело к повышению напряженности в обществе, побудило граждан к проведению незаконных массовых мероприятий, иным противоправным деяниям", - добавили в ведомстве.

Дело Бондаренко

В Белоруссии с 9 августа 2020 года, когда в стране состоялись выборы президента, проходят акции протеста. Оппозиция не признала результаты голосования и призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.

11 ноября во двор на улице Червякова в Минске, где находится так называемая площадь перемен, приехали люди в гражданской одежде и стали снимать ленты с бело-красно-белой оппозиционной символикой. Между ними и Бондаренко, который пытался им помешать, завязалась перепалка, мужчину с силой оттолкнули, он ударился головой. Позднее Бондаренко поступил в больницу из Центрального РУВД Минска. Вечером 12 ноября он умер. Президент Белоруссии поручил Генпрокуратуре заняться расследованием этого дела. В генпрокуратуре пока не сообщают о ходе расследования данного дела.