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Кризис на Украине
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Встреча политических советников в "нормандском формате" может состояться 27 января

Как сообщила пресс-секретарь главы офиса президента Украины Дарья Заривная, изменение сроков было инициировано Киевом

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Встреча политических советников "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция), которая должна была состояться в пятницу в режиме видеоконференции, перенесена предварительно на 27 января. Об этом сообщила пресс-секретарь главы офиса президента Украины Дарья Заривная.

"Встреча перенесена предварительно на 27 января", - заявила она агентству УНИАН.

По словам Заривной, изменение сроков было инициировано Киевом. "Из-за трагедии в Харькове [где в четверг в результате пожара в доме престарелых погибли 15 человек] обратились к международным партнерам с просьбой перенести звонок. Они отнеслись с пониманием", - рассказала пресс-секретарь украинскому изданию "Лига".

Ранее в пятницу источник в российской делегации сообщил ТАСС, что запланированная на 22 января встреча политсоветников "нормандской четверки" перенесена на следующую неделю и пройдет в формате видеоконференции.

Предыдущие консультации в нормандском формате на уровне политсоветников состоялись 12 января в Берлине. Как заявил тогда заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, стороны договорились подготовить в рамках минской контактной группы новые принципиальные подходы к формированию дорожной карты урегулирования конфликта в Донбассе и продолжить обсуждение этих вопросов в течение ближайших двух недель.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на Украине
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