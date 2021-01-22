Лавров и Макей обсудили вопросы контроля над вооружениями

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону вопросы международной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"Особое внимание уделено тематике международной безопасности и контроля над вооружениями. Сергей Лавров обстоятельно проинформировал о подходах российской стороны по конкретным секторам в указанной области. Собеседники договорились продолжить тесную координацию и взаимодействие по данным вопросам", - говорится в сообщении МИД Белоруссии.

В ведомстве добавили, что Макей также проинформировал своего российского коллегу о развитии внутриполитической ситуации в Белоруссии и о предстоящих масштабных политических мероприятиях в республике. Кроме того, стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, взаимодействие в рамках Союзного государства и интеграционных структур.

В пресс-службе сообщили, что Лавров поздравил Макея и белорусских дипломатов с Днем дипломатического работника Белоруссии.