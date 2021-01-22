Тихановская призвала ООН провести заседание Совбеза и включить Белоруссию в повестку дня

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что ООН следует созвать заседание Совета Безопасности и включить белорусскую тему в повестку дня.

"Я призываю ООН созвать заседание Совета Безопасности и включить Беларусь в повестку дня, поскольку страна приближается к шестимесячному политическому кризису. Миру необходимо обратить внимание на этот кризис, который может перерасти во что-то худшее", - сказала она в пятницу на неформальной встрече СБ, проходящей в режиме онлайн.

Тихановская также призвала ООН поддержать рекомендации, содержащиеся в докладе Московского механизма ОБСЕ. "Это откроет путь к созданию условий для политического диалога, который поможет провести свободные и справедливые выборы", - полагает она.

По мнению Тихановской, ООН должна открыто говорить о прекращении насилия и беззакония в Белоруссии, включая цензуру СМИ, блокировку сайтов, отключение интернета и отмену аккредитации журналистов. Она привела данные Белорусской ассоциации журналистов, согласно которым, в 2020 году "независимых журналистов задерживали более 470 раз, 97 журналистов подвергались административным арестам, 50 сайтов СМИ были заблокированы, а 15 журналистам в настоящее время предъявлены надуманные обвинения".