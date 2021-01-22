Минск подверг критике состоявшуюся в ООН дискуссию о свободе слова в Белоруссии

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Организаторы мероприятия в ООН, посвященного свободе слова в Белоруссии, не смогли добиться сбалансированности дискуссии и представить альтернативную точку зрения. Об этом заявил ТАСС в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Организаторы даже не пытались создать иллюзию сбалансированной дискуссии. Участникам с альтернативной точкой зрения было просто отказано в регистрации. Наверное, побоялись нарушить срежиссированный ход спектакля. И этот театр с уже далеко не свежими актерами кочует с одной международной площадки на другую. К сожалению, на этот раз фальшивой игрой запятнали стены главной международной организации", - отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Глаз обратил внимание на то, что само мероприятие "по формуле Арриа" имеет более чем опосредованное отношение к Совету Безопасности ООН. "Как бы кто-то не желал и не лез из кожи вон, чтобы представить это по-другому, такие встречи не относятся к числу мероприятий СБ ООН, не предусмотрены уставом организации, участие членов Совбеза по желанию, да и решений никто не принимает. По сути, в данном случае речь о неформальной тусовке. Притом в интересах исключительно одной группы участников. Этим и объясняется выбор формата", - сказал представитель белорусского МИД.

Он уточнил, что по данным "Репортеров без границ", в минувшем году в связи с профессиональной деятельностью было убито 50 журналистов, две трети из которых - в "мирных странах". "Буквально в эти дни мы наблюдаем потрясшие мировое сообщество произвольные блокировки многомиллионных аккаунтов в социальных сетях за высказывание альтернативной точки зрения. На устах у всех конкретные случаи массовой фильтрации контента по политическим мотивам и так далее", - отметил Глаз.

По его словам, Белоруссия - молодое независимое европейское государство, в котором продолжаются процессы становления как журналистского сообщества, так и правовой системы его регулирования. "Да, не все еще гладко и есть объективные вопросы, которые требуют решения. Но, натягивать это, хоть и неформально, на площадку ООН просто абсурдно", - подчеркнул Глаз.

22 января по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США СБ ООН проводит неформальную встречу с участием бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Заседание проходит по "формуле Арриа" - не в зале Совбеза, а по его итогам не будет принято никаких резолюций или иных официальных документов. Другие члены СБ ООН при желании могут отказаться от участия во встрече.