NYT: регулятор США разрешил вакцинацию разными препаратами в редких случаях

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) обновили рекомендации по коронавирусу, разрешив в исключительных случаях вводить одному пациенту два разных вида вакцины. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, помимо указанного изменения интервал между введением первой и второй дозы вакцины может быть увеличен до шести недель. "Посыл состоит не в предложении действовать иным образом, а в том, чтобы предоставить врачам большую гибкость в исключительных случаях", - приводит издание слова представителя ЦКПЗ Кристен Нордлунд. При этом отмечается, что вопрос эффективности и безопасности смешивания двух видов вакцин еще не изучен до конца.

В настоящее время Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило использование на территории страны вакцины, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech и вакцины компании Moderna. По последним данным ЦПКЗ, более 15 млн человек в США была введена как минимум одна доза вакцины, из них 2 млн человек получили обе дозы прививки.