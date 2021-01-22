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В Белом доме заявили, что зарубежного визита Байдена в ближайшее время не будет

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, президент США намерен продолжить контакты с иностранными коллегами по телефону

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Первого зарубежного визита президента США Джо Байдена не стоит ждать уже в ближайшее время. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Несмотря на его желание нанести визит за рубеж, пройдет какое-то время, у меня нет объявления о том, когда эта [поездка] состоится", - сказала про нового американского лидера его официальный представитель.

Она также подтвердила, что Байден, планирующий в пятницу провести беседы по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, намерен на будущей неделе продолжить такие контакты с иностранными коллегами. "Рассчитываю, что у него, конечно, состоятся дополнительные звонки иностранным лидерам на следующей неделе. <...> Можете ожидать, что эти [звонки] начнутся с наших союзников и партнеров, включая многих европейцев. Но конкретного графика по дням у меня нет", - заявила Псаки.

Теги
КанадаМексикаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трюдо, ДжастинЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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