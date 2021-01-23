Генпрокурор Техаса подал иск к администрации Байдена за прекращение депортации иммигрантов

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Иск к администрации президента Джо Байдена подал в пятницу в федеральному суде города Виктория (штат Техас) генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон. Как сообщило информационное агентство Bloomberg, он оспаривает решение администрации о прекращении процесса депортации нелегальных иммигрантов, поскольку Министерство внутренних дел США не провело консультаций по этому вопросу с властями штатов.

"В первый же день администрация Байдена отбросила принятые Конгрессом законы, регулирующие процесс иммиграции и отменила депортацию нелегальных иммигрантов, предусмотренную этими законами, - привело агентство выдержку из поданных в суд документов. - Поступив таким образом, федеральные власти проигнорировали основные конституционные принципы и нарушили обязательство взаимодействовать с властями штата Техас по вопросам, касающимся соблюдения законов об иммиграции".

Этот иск, поданный всего через два дня после прихода в Белый дом новой администрации, стал первой попыткой поставить под сомнение политику Байдена в вопросах иммиграции, отметили в Bloomberg, не исключив, что такие же действия могут быть предприняты и в других штатах, где у власти находятся губернаторы-республиканцы.

Сразу после состоявшейся в среду инаугурации Байден подписал ряд указов, в частности, поручил министру внутренней безопасности в консультации с генеральным прокурором принять меры для укрепления программы защиты детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми. Кроме того, он направил в Конгресс законопроект, предусматривающий получение мигрантами американского гражданства.