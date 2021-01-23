NYT: Трамп рассматривал возможность смены главы Минюста США для отмены итогов выборов

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп в последние недели пребывания на посту президента США рассматривал возможность сменить исполняющего обязанности министра юстиции страны, чтобы добиться признания недействительными итогов голосования в штате Джорджия. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в электронной версии газеты The New York Times.

По словам источников издания, Трамп разрабатывал соответствующий план совместно с одним из руководящих сотрудников ведомства Джеффри Кларком. Республиканец, являвшийся в то время главой администрации США, рассматривал возможность отправить в отставку Джеффа Розена, который стал исполняющим обязанности министра юстиции - генерального прокурора США после того, как этот пост покинул в конце декабря Уильям Барр. Трамп якобы был готов назначить Кларка на занимаемую Розеном должность.

По версии издания, Трамп намеревался с помощью Минюста США "вынудить законодателей Джорджии отменить результаты президентских выборов" в штате. Согласно их итогам, победу с небольшим отрывом одержал демократ Джо Байден.

Как утверждается в публикации, несколько ключевых сотрудников Минюста США дали понять, что уйдут в отставку в случае увольнения Розена. Трамп якобы из-за этого отказался от выполнения данного плана.