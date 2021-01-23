ДНР отозвала гарантии безопасности Украине для ремонта газопровода из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 23 января. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) отозвала данные ранее украинской стороне гарантии безопасности для ремонта газопровода в городе Марьинка из-за активизации обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении МИД ДНР.

"Украинская сторона не прекращает вооруженные провокации на линии соприкосновения сторон с применением запрещенных видов вооружения", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале дипломатического ведомства республики. "Эскалация конфликта наблюдается по всей линии фронта и именно по вине украинской стороны. Учитывая критичность ситуации, мы были вынуждены отозвать гарантии безопасности, предоставленные ранее на проведение ремонтно-восстановительных работ на ветке газопровода Марьинка - Красногоровка, так как обязаны исключить любую дополнительную опасность жизни и здоровью мирных граждан", - сообщает МИД ДНР.

Ведомство отмечает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили в субботу боеприпас с беспилотного летательного аппарата вблизи населенного пункта Старомихайловка рядом с Донецком, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ДНР и еще один военный республики получил ранения. Двумя днями ранее, 21 января, под минометный огонь ВСУ попали населенные пункты Старомихайловка, Заиченко, Октябрь, Безыменное, Саханка. В результате обстрелов были зафиксированы повреждения жилого фонда в Старомихайловке.

Как отмечало ранее Донецкое агентство новостей, ремонт газопровода в районе города Марьинка, где расположена газораспределительная станция (ГРС), в 2017 году был прекращен в связи с тем, что под прикрытием восстановительных мероприятий военные Киева обустраивали новые позиции. Вопрос возобновления ремонта встал спустя три года. В ходе переговоров подгруппы по безопасности 18 января 2020 года украинская сторона обязалась проработать и направить предложения по регламенту работ на ГРС с учетом требований, выдвинутых представителями республики. ДНР предоставила гарантии безопасности с надеждой, что в Киеве воздержатся от провокаций при восстановлении газопровода. Полномочный представитель ДНР на переговорах контактной группы, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова предупредила 21 января, что Донецк отзовет предоставленные Киеву гарантии безопасности для восстановления газораспределительной станции возле Марьинки в случае продолжения обстрелов со стороны армии Украины.