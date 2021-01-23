ДНР заявила о необходимости проведения внеочередного заседания подгруппы по безопасности

ДОНЕЦК, 23 января. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) выступила с инициативой о созыве внеочередного заседания рабочей группы по безопасности на будущей неделе в связи с обострением обстановки на линии разграничения сторон. Об этом сообщила в субботу делегация ДНР на минских переговорах в своем Telegram-канале.

"Официальный Киев не просто продолжает игнорировать призывы к миру, но и цинично обстреливает территорию республики, используя террористические методы", - говорится в сообщении делегации ДНР на переговорах в минском формате. "Руководитель делегации (представитель ДНР на переговорах контактной группы, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова - прим. ТАСС) выступила с инициативой созыва внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности в формате видеоконференции <...>, чтобы как можно скорее урегулировать эту ситуацию", - говорится в сообщении. ДНР предлагает провести заседание подгруппы на будущей неделе в ближайшую дату, приемлемую для сторон переговоров.

Делегация ДНР отмечает, что в субботу из-за взрыва снаряда, сброшенного с беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб военнослужащий ДНР. "Заслуживает внимания тот факт, что ВСУ целенаправленно и намеренно обстреливают те районы, где проводятся или планируется проведение ремонтно-восстановительных работ", - подчеркивает делегация ДНР в контактной группе.

В этих условиях из-за активизации обстрелов со стороны украинских силовиков ДНР отозвала данные ранее украинской стороне гарантии безопасности для ремонта газопровода в городе Марьинка. "О нашем решении отозвать гарантии безопасности в этом районе полпред ДНР официально уведомила координатора контактной группы и руководство СММ ОБСЕ", - отмечается в заявлении делегации ДНР на минских переговорах.