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Белорусскому оппозиционеру Знаку продлили арест до 9 марта

Как сообщил адвокат Дмитрий Лаевский, с 9 сентября 2020 года его подзащитный находится в СИЗО-1

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Участнику Координационного совета белорусской оппозиции Максиму Знаку продлили срок содержания под стражей до 9 марта. Об этом в субботу сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский.

"С 9 сентября 2020 года он находится в СИЗО-1. Но за весь прошедший с того момента период судам никаких фактов, которые бы с точки зрения закона могли объяснить необходимость его заключения, не представлено, не приведено таких фактов и теперь, при продлении меры пресечения до 9 марта", - написал он в Telegram-канале. Жалоба на решение о продлении ареста будет рассмотрена судом 25 января.

Знака задержали 9 сентября прошлого года, затем предъявили обвинение по части 3 статьи 361 УК ("Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь"). Его защита настаивает на необоснованности обвинения.

Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Генпрокуратура Белоруссии в конце прошлого года возбудила уголовное дело по факту создания экстремистского формирования и финансирования его деятельности с целью захвата власти.

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