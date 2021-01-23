Макрон заявил, что Франция ужесточит борьбу с насилием в отношении детей

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Власти Франции намерены серьезно ужесточить борьбу с сексуальным насилием в отношении детей. Об этом заявил в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон, его обращение опубликовано в его Telegram-канале.

"Нам необходимо адаптировать наш закон, чтобы лучше защищать детей, ставших жертвами инцеста и сексуального насилия. Это сложная тема. Я попросил министра [юстиции] Эрика Дюпон-Моретти и [госсекретаря по защите детей и семей] Адриана Таке провести консультации", - сказал он.

Одним из первых шагов, по словам французского лидера, станет введение профилактических бесед с детьми: одна в начальной школе и одна в колледже (средняя школа). Кроме того, государство полностью возьмет на себя расходы на психологическую помощь для детей, ставших жертвами сексуального насилия. Макрон напомнил, что во Франции уже был продлен срок давности для подобных преступлений до 30 лет после достижения пострадавшим совершеннолетия, а также усилен контроль за профессионалами, которые работают с детьми.

"Мы должны собирать свидетельские показания и защищать жертв. Такова цель инициативы, которую мы запускаем с Эдуаром Дюраном, судьей по делам несовершеннолетних в Бобиньи, и Натали Матье, директором специализированной ассоциации в отношении сексуального насилия, совершенного в детстве. Мы не дадим агрессорам никакой передышки", - заключил он.

Таке в свою очередь уже сообщил, что планирует провести совещание по этой теме в понедельник. Он выступил за скорейшую организацию системы поддержки жертв насилия, чтобы они могли незамедлительно получить помощь от профильных ассоциаций и структур.

"Этот орган также преследует цель более детального изучения тем, которые все еще в значительной степени табуированы, таких как защита детей с ограниченными возможностями, и проводить углубленную работу, чтобы сделать социальные изменения возможными", - заявил он, уточнив, что эти изменения будут выражаться в более тщательном мониторинге и профилактике, повышении осведомленности детей с раннего возраста и определении мест, которые могут представлять потенциальную угрозу для несовершеннолетних.