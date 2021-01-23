Посол КНР в США не предлагал команде Байдена обсуждать возможность двустороннего саммита

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай не направлял помощникам президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена писем с предложением обсудить возможность проведения китайско-американского саммита. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном в субботу пресс-службой посольства Китая в США.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники утверждала, что Пекин хочет провести встречу председателя КНР Си Цзиньпина и Байдена для ослабления напряженности в отношениях двух государств. Власти КНР, по версии издания, якобы предлагали провести переговоры между членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и одним из должностных лиц высокого ранга вашингтонской администрации для обсуждения возможности проведения саммита.

Цуй Тянькай, как утверждали источники The Wall Street Journal, направил команде Байдена письмо с соответствующим предложением в конце прошлого года после того, как Си Цзиньпин поздравил демократа с победой на президентских выборах. "Это неправда. Китайская сторона не писала никаких писем, упомянутых в материале. Надеемся, что СМИ, опубликовавшие этот материал, будут уважительно относиться к фактам и освещать китайско-американские отношения объективным и ответственным образом", - указали в дипмиссии.

"Крепкие китайско-американские отношения служат основополагающим интересам двух народов и отвечают общим ожиданиям международного сообщества. Надеемся, что американская сторона будет работать с китайской стороной в таком ключе, чтобы обе двигались навстречу друг другу, поддерживая дух отсутствия противоречий и конфронтации, а также взаимного уважения и взаимовыгодного партнерства, сосредоточения на сотрудничестве, урегулирования разногласий и достижения прочного и стабильного развития двусторонних отношений", - отметили китайские дипломаты.

Официальные лица КНР, по версии The Wall Street Journal, обращались с просьбой о встрече через неофициальный канал связи и не направляли запросов в Совет национальной безопасности при Белом доме. Один из источников издания выразил мнение, что китайская сторона с осторожностью относится к взаимодействию с администрацией Байдена, учитывая глубокие разногласия между двумя государствами.