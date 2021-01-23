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Президент Мексики сообщил, что США выделят $4 млрд трем странам Центральной Америки

Как заявил Андрес Мануэль Лопес Обрадор, американский президент Джозеф Байден сказал ему об этом во время телефонных переговоров

МЕХИКО, 23 января. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в субботу, что глава США Джозеф Байден сообщил ему во время телефонных переговоров в пятницу о планах предоставить значительный объем средств ряду стран Центральной Америки, чтобы способствовать сокращению миграционных потоков.

"Я не хочу быть бестактным, говоря, что президент Байден объявил, что $4 млрд будут направлены в качестве помощи трем странам <...> Центральной Америки (Гватемале, Гондурасу и Сальвадору - прим. ТАСС)", - сказал глава государства во время визита в северо-восточный штат Нуэво-Леон. Трансляция его выступления была опубликована в Twitter правительства.

Лопес Обрадор и премьер-министр Канады Джастин Трюдо стали первыми зарубежными лидерами, с которыми Байден пообщался по телефону в качестве президента США. В среду власти Мексики поздравили Байдена со вступлением в должность. Правительство латиноамериканского государства также с одобрением встретило решение нового американского президента остановить строительство стены на общей границе.

Мексика входит в число важнейших торговых партнеров США. В 2019 году объем товарооборота между двумя странами достиг рекордного уровня в $614,5 млрд.

Теги
КанадаМексикаСШАГондурасГватемалаСальвадорБайден, Джозеф (Джо)Трюдо, ДжастинЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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