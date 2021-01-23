Перестрелки между курдами и проправительственными силами произошли на северо-востоке Сирии

БЕЙРУТ, 23 января. /ТАСС/. Ожесточенные перестрелки между курдскими формированиями и отрядами Сил национальной обороны (СНО), воюющими на стороне сирийской армии, произошли в субботу в городе Эль-Камышлы на северо-востоке страны. Как сообщила телестанция Al Arabiya, причиной столкновений стало задержание бойцами СНО нескольких курдских ополченцев из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) в районе Аммуда. В ответ курды блокировали штаб и казармы бойцов СНО, а также перекрыли проезд к аэропорту на окраине Эль-Камышлы.

По сведениям Al Arabiya, в результате перестрелок с обеих сторон есть раненые, их число не приводится.

Напряженность в отношениях между курдскими формированиями и отрядами СНО возникла из-за событий в городе Алеппо (360 км от Дамаска), где правительственные войска окружили населенные курдами кварталы Шейх-Максуд, Ашрафия и Шахба. Командование СДС требует снятия осады и освобождения задержанных в Алеппо курдов.

Формированиям СДС, которые контролируют большую часть провинции Хасеке, а также Ракку и нефтяные месторождения в Дейр-эз-Зоре, оказывают поддержку США и прозападная коалиция. В руках отрядов СНО остаются несколько кварталов в Эль-Камышлы и административном центре Хасеке, где находятся правительственные учреждения и штабы силовых структур.