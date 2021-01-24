СМИ: три сирийца погибли при обстреле турецкими войсками города Телль-Рифаат

БЕЙРУТ, 24 января. /ТАСС/. Артиллерия турецкой армии подвергла в субботу обстрелу город Телль-Рифаат, расположенный на севере Сирии в 40 км от Алеппо. Об этом сообщила телестанция Al Ekhbariya. По ее информации, один из снарядов попал в жилой дом, в результате погибли три человека, в том числе двое детей, еще семь сирийцев получили ранения.

Ранее в этом районе произошли столкновения между курдскими отрядами "Сил народной самообороны" (СНС) и поддерживаемыми Турцией формированиями вооруженной оппозиции.

Анкара создала в 2017 году в результате военной операции под названием "Щит Евфрата" зону безопасности на севере Сирии в треугольнике между пограничными городами Джераблус - Эль-Баб - Аазаз.

В 2018 году в рамках операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС турецкими войсками был оккупирован регион Африн, находящийся в 65 км от Алеппо. С тех пор курды не прекращают нападения на турецких военнослужащих и боевиков сирийской оппозиции.