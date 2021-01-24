Генсеком Центристской партии Эстонии на фоне коррупционного скандала станет Андре Ханимяги

ТАЛЛИН, 24 января. /ТАСС/. Новым генеральным секретарем Центристской партии Эстонии, за которую голосует большинство русскоязычных избирателей, станет Андре Ханимяги, который в прошлом работал в партии руководителем по связям с общественностью. Об этом председатель партии Юри Ратас, который ранее в январе подал в отставку с поста премьер-министра Эстонии из-за коррупционного скандала, сообщил в воскресенье.

"Ханимяги знает работу партии изнутри, ее членов, а также работал над тем, чтобы последние трое выборов прошли успешно", - приводит слова Ратаса пресс-служба центристов.

Ханимяги, который в настоящее время работает в качестве старейшины (префекта) столичного района Хааберсти, приступит к выполнению новых обязанностей 8 февраля.

12 января генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб заявил, что уйдет с этого поста из-за коррупционного скандала с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco, как считает следствие, в обмен на пожертвования. Этот скандал привел к распаду правящей коалиции, в которую, помимо Центристской партии, также входили Консервативная народная партия и партия "Отечество". Новое правительство Эстонии намерены сформировать праволиберальная Партия реформ и центристы.