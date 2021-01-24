{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сирия осудила вмешательство стран Запада во внутренние дела России

В МИД страны считают, что "дешевая эксплуатация Западом" вопроса, связанного с Алексеем Навальным, "больше никого не обманывает, потому к нему уже нет ни малейшего доверия"

ТАСС, 24 января. Власти Сирии выступают с решительным осуждением вмешательства западных стран во внутренние дела России и их попыток дестабилизировать обстановку в РФ. С заявлением по данному поводу выступило в воскресенье сирийское министерство иностранных дел.

"[Сирия] решительно осуждает вопиющее вмешательство США и Запада во внутренние дела Российской Федерации и проводимые ими подстрекательские кампании с целью дестабилизации [ситуации в] России", - цитирует заявление агентство SANA.

Как заметило сирийское внешнеполитическое ведомство, "дешевая эксплуатация Западом вопроса, связанного с [Алексеем] Навальным, больше никого не обманывает, потому к нему уже нет ни малейшего доверия, а его позиция направлена на нанесение ущерба имиджу Российской Федерации".

Теги
СирияРоссия
Интервью
Посол Японии в РФ: онлайн-формат не ограничивает сотрудничество наших стран
О перспективах японо-российского сотрудничества в эпоху пандемии, грядущих Олимпийских играх и культурном обмене между странами рассказал Тоёхиса Кодзуки
Читать полностью