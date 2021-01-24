В США заявили, что будут тесно консультироваться с Израилем по региональной безопасности

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Помощник президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил в телефонном разговоре с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом процесс нормализации отношений еврейского государства с рядом арабских стран и сотрудничество в области региональной безопасности. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении представителя Совета национальной безопасности при Белом доме Эмили Хорн.

"Стороны обсудили возможности для укрепления партнерства в ближайшие месяцы, в том числе основываясь на успехе договоренностей Израиля о нормализации отношений с Бахрейном, Марокко, ОАЭ и Суданом, - отмечается в тексте. - Салливан подтвердил, что США будут тесно консультироваться с Израилем по вопросам региональной безопасности". Помощник Байдена предложил начать стратегический диалог в ближайшее время "для продолжения предметных дискуссий".

Салливан также "подтвердил неизменную приверженность президента Байдена обеспечению безопасности Израиля и выразил признание Бен-Шаббату за его вклад в двустороннее партнерство".

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал тогда примирение еврейского государства с этими двумя арабскими странами "поворотным моментом в истории", который "в результате поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту". 23 октября тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что Судан и Израиль также договорились о нормализации отношений.

10 декабря Трамп сообщил, что Израиль и Марокко достигли договоренности о полноценных дипломатических отношениях.