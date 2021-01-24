Вице-президент Ирана считает, что санкции против Тегерана отменят в ближайшее время

ТЕГЕРАН, 24 января. /ТАСС/. Санкции США в отношении иранской стороны должны быть отменены в ближайшее время. Такое мнение выразил в воскресенье первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

"Мне кажется, что мы переживаем последние дни санкций", - цитирует его пресс-служба правительства страны. Джахангири добавил, что "иранский народ впереди ожидают хорошие дни".

По словам первого вице-президента, "из-за санкций валютные поступления страны сократились на $100 млрд".

Кроме того, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подтвердил, что Тегеран готов к обмену заключенными с США. "Как говорил ранее министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф, мы готовы к обмену заключенными с Вашингтоном", - отметил он.

Заявления прозвучали на фоне информации о возможном возврате США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с Ираном после начала президентского срока Джозефа Байдена. В свою очередь кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен 19 января заявил, что Байден будет добиваться заключения с Ираном на основе СВПД более долгосрочной сделки по иранской ядерной программе, а также решения ракетной проблемы Тегерана. Он подчеркнул, что Вашингтон будет консультироваться с Конгрессом, Израилем, а также странами Персидского залива в рамках будущих шагов по Ирану.